Z dat, která má Deník k dispozici, totiž vyplývá, že pokud budou počty nemocných covid-19 přibývat stejným tempem, mohou se nemocnice ocitnout na hraně vlastních kapacit – jak co se týká lůžek, tak i personálu. Naštěstí mají nemocnice v kraji scénáře, jak se situací bojovat. Jak ale podotýkají jejich zástupci, kapacitu nelze nafukovat donekonečna. Řešení je ale i pro tento případ.

Třebaže se v minulých dnech hovořilo o rekordních nárůstech nemocných, nemocnice stále mají volné kapacity a zabývají se řešeními pro situaci, kdy by se lůžek nedostávalo. Co se týká příbramské nemocnice, standardních lůžek s kyslíkem je podle dat deníku 14 volných z celkových 215; značí to, že zbývá 7 procent volných lůžek. Na ARO a JIP jich je volných 22 procent, tedy šest z celkových 27 dostupných.

U lůžek s umělou plicní ventilací je situace taková, že jsou tři volná z celkového počtu devíti; to představuje 33 procentní volnou kapacitu. „Aktuálně máme 81 hospitalizovaných pacientů, z toho 8 vyžadující intenzivní péči,“ uvedl Martin Janota, mluvčí nemocnice.

Koronavirus řádil i u zdravotnického personálu, naštěstí ne ale v takové míře, že by to ohrozilo provoz; vedle toho zdravotníkům pomáhá další personál. „Pozitivních zaměstnanců je 83. Situaci zatím zvládáme, a to i za pomoci dobrovolníků, či dívek, které se učí na zdravotní sestry ve zdejší škole,“ vysvětlil Janota.

Na dotaz, zda je nemocnice připravená i na případný další růst nakažených pacientů koronavirem, odpověděl Martin Janota, že i tímto scénářem se nemocnice zabývala. „V tuto chvíli máme v záloze zhruba jedno lůžkové oddělení. Pokud by se blížilo naplnění jeho kapacity, máme připravený další scénář. Už bychom se ale ocitli na hraně možností naší nemocnice,“ podotkl.

Pokud by nastala taková situace, bylo by nutné, aby pomohly další nemocnice v kraji v rámci středočeské spolupráce, kdy se využívají volné kapacity nemocnic, které nemají tolik případů koronavirové nákazy.

„Věříme, že v případě přetlaku by zafungovala krajská koordinace a pacienti by byli odváženi do nemocnice s volnými kapacitami. Překlad pacientů je standardní činností i v rámci běžné praxe. Záleželo by především na jejich zdravotním stavu,“ uvedl mluvčí příbramské nemocnice.

Kapacita lůžek Oblastní nemocnice Příbram

Lůžka ARO+JIP: 6 volných z 27 (22 % volných)

Volná lůžka covid 3 / necovid 3

Standardní lůžka s kyslíkem: 14 volných z 215 (7 % volných)

Volná lůžka covid 9 / necovid 314

Lůžka s umělou plicní ventilací: 3 volných z 9 (33 %)