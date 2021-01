Nemocnice v Příbrami čeká zásilku očkovací látky proti covidu. Zájem je velký

V úterý 5. ledna by se mělo začít v Příbrami očkovat proti covidu-19. Zásilka hluboce zmrazené očkovací látky měla do místní nemocnice dorazit v pondělí 4. ledna. Deníku to potvrdil mluvčí Oblastní nemocnice v Příbrami Martin Janota. Jako první přijdou na řadu zdravotníci v takzvané první linii, tedy na anesteziologickém a resuscitačním oddělení (ARO), jednotce intenzivní péče (JIP) a akutním příjmu.

Očkování zdravotníků proti koronaviru. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jakub Omelka

Další zaměstnanci podle Janoty projdou očkováním podle toho, kolik vakcíny bude k dispozici. A budou-li mít zájem. „Zájem o očkování určitě je. Očkovací látky by měly přijít dnes, vše by se poté mělo připravit a zítra se začne očkovat,“ řekl v pondělí 4. ledna mluvčí nemocnice. Po Benešově se očkování středočeských zdravotníků rozběhlo také v Kolíně Přečíst článek › Limitujícím faktorem je zatím počet dávek vakcíny, kterou má mít příbramská nemocnice k dispozici. Záleží tedy na tom, kdy dorazí další zásilky. „Máme příslib průběžného zásobování. V nemocnici je zhruba třináct set zaměstnanců, během následujících týdnů by tak mohli být očkováni všichni, odhaduji to do konce února,“ uvedl Martin Janota. V médiích už přitom zní i hlasy některých zdravotníků, že o očkování nestojí. „Zatím jsme to neřešili. Stoprocentní zájem určitě nebude, někteří se domnívají, že je očkování zbytečné, nebo ho nechtějí podstoupit. Myslím si ale, že nálada je taková, že většina našich zdravotníků se očkovat nechá,“ odpověděl na dotaz Deníku mluvčí nemocnice. Hlídání dětí rodičů potřebných profesí zajistí v kraji půl stovky škol Přečíst článek › Jak to bude s očkováním veřejnosti, zatím není jasné. Nemocnice čeká na další instrukce. „Zatím k očkování veřejnosti nemáme informace. Lidé telefonují, ale nevíme, kdy nám přijdou očkovací látky. V tuto chvíli jich nemáme dostatek ani pro zdravotníky,“ připomněl Janota. Podle veřejně dostupných informací by mohlo začít očkování rizikových skupin obyvatelstva v České republice proti covidu během února.

