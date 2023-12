Stavby, louky, pole, silnice a stovky různých pozemků včetně zahrad, lesů a vodních ploch. To je jen část nemovitostí, u kterých v tuto chvíli není znám vlastník.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslava Šebestová

Na Příbramsku je podobných nemovitostí velké množství. Stát nemá žádné informace ani o majitelích polí a zahrad ve Hvožďanech, Dlouhé Lhotě, Zduchovicích nebo přímo v Příbrami.

Kompletní seznam nemovitostí s neznámým vlastníkem najdete na strákách uzsvm.cz.

Na situaci ohledně takových nemovitostí na severu Čech upozornil ve svém článku iROZHLAS.cz s tím, že na konci roku vše propadne státu.

V celém Česku je téměř 140 tisíc zapomenutých nemovitostí, které stále hledají své vlastníky. Lidé mají posledních pár dní na to, aby se přihlásili a doložili příslušné dokumenty, jinak majetek propadne státu. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se snaží najít vlastníky už řadu let, ale neúspěšně.

Lávka ve Špitálské ulici je hotová. Na jaře budou následovat Flusárna a Ryneček

Podle pravidel z roku 2014 opuštěné pozemky, domy či jiné nemovitosti od ledna připadnou státu. Končí totiž desetileté přechodné období, kdy se o to mohli přihlásit majitelé. Stát musel počkat deset let, než bylo možné nemovitost opravdu považovat za opuštěnou.

Právě tato desetiletá ochranná lhůta s koncem roku uplyne. Pokud by chtěla získat opuštěnou nemovitost do svého vlastnictví obec v příslušné lokalitě, musí ji nejprve zdokumentovat a poté protokolárně převzít do svého majetku.

Mohlo by vás zajímat: Největší betlém v České republice postavil Jiří Firýt v Čenkově. Čítá 53 postav

Zdroj: Hájíčková Jana