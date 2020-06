Neurologická ambulance v Příbrami je nyní jinde

Pacienti docházející do neurologické ambulance nyní musejí počítat s tím, že je ambulance nyní přesunutá. A to z areálu II na Zdaboři do hlavního areálu ve staré Příbrami. Pacienty tak čeká cesta na jiné pracoviště. To ale není jediná změna, která se týká nemocnice. Pacienti budou muset směřovat jinam i s dalšími obtížemi.

