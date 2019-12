Na nové Krčínově štrece se cyklisté potkají s traktory

Do roka bude hotovo. To zaznělo při zahájení stavby takzvané Krčínovy cyklostezky, jež začala v pondělí 9. prosince malou slavností spojenou s poklepem na základní kámen. Dlouho očekávaná trasa pro cyklisty, propojující na Příbramsku města Sedlčany a Sedlec-Prčice, má být zprovozněna na podzim příštího roku; koncem listopadu. Povede od sedlčanské retenční nádrže k Radči, Meznému, Hulínu a do Prčice; dohromady to obnáší 13,5 kilometru.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Libor Plíhal