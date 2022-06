Památník Vojna vzpomene na oběti komunistického režimu, zazní i Krylovy písně

Obec na tyto změny v minulosti reagovala rozšířením místní školy s prvním stupněm na zhruba 90 míst, a protože porodnost neklesala, muselo následovat i zvětšení kapacity mateřské školy, kde počet míst stoupl ze 70 na 95.

„Když jsem se před 12 lety stal starostou, některé ročníky ve škole byly spojené. Nyní už asi deset let máme všechny třídy samostatné. Do školky už jsme v posledních letech museli přestat přijímat děti z okolních obcí,“ říká starosta Nové Vsi pod Pleší Jan Havelka.

Na druhý stupeň dojíždějí školáci do nedaleké Dobříše. Obec má jejich umístění zajištěno prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy s městem. „Protože je ale umisťování dětí do škol stále složitější, což se týká i Dobříše, tak svazek obcí Mníšecký region od loňského roku pracuje na projektu svazkové školy. Zatím jsme se zapojili pouze symbolicky, abychom z něj nevypadli. Jde o hudbu budoucnosti, ale nechceme si zavřít vrátka,“ vysvětluje starosta.

Lidé pochodovali z Pičína do Řitky. Brdy přešli už počtvrté

V obci na přelomu let 2012 a 2013 postavili nové hřiště, které z jedné části slouží veřejnosti a z druhé mateřské škole, která sídlí v blízkosti. Se stavbou dalšího hřiště se zatím nepočítá. S výchovou nové generace pomáhají také místní sokolové, kteří vedou fotbalový klub. Ten je natolik oblíbený, že v něm trénuje kolem 90 malých fotbalistů. „Samozřejmě jde také o děti z okolních obcí. Rozjeli jsme to před osmi lety a za tu dobu to narostlo do takovýchto rozměrů. Máme tu týmy od přípravky až po dorost,“ uzavírá starosta.