/FOTOGALERIE/ Prázdniny jsou v plném proudu a letní počasí přímo vybízí k pobytu u vody. Co ovšem dělat ve chvíli, kdy se tělo ochladí a vystavovat obličej sluníčku, už vás zkrátka nebaví? V sobotu odpoledne je řešení více než jednoduché. V Areálu Nového rybníku se uskuteční Kouzelnický Novák, který okoření už 10. ročník Příbramské neckyády. „Cílíme na celé rodiny. Chceme, aby si tatínkové sedli k pivu a na chvíli nevěděli o svých ratolestech, které se budou skvěle bavit a maminky se mohly kochat krásnými těly účastníků neckiády,“ usmívá se Jan Slaba, ředitel Sportovních zařízení města Příbram, které ve spolupráci s divadelním spolkem Půlnoc akce pořádá.

Příbramská Neckyáda je opět tu. | Foto: DS Půlnoc

O bohaté historii neckiády může nejlépe hovořit její zakladatel Radek Ctibor. „Inspirovali nás v Březnici a Mníšku, kde podobné soutěže probíhaly. Jeli jsme se tam podívat a řekli si, že se i v Příbrami musíme o něco podobného pokusit,“ vypravuje Ctibor. O místě konání měli hned jasno. „Novák nebyl v té době ještě tak vyšperkovaný, jako je dnes a navíc měl špatnou pověst. Říkalo se, že je v něm špatná voda a nedá se v něm koupat. To není pravda a chtěli jsme to dokázat,“ popisuje plán téměř osvětový. Další důvody byly prozaičtější. „Nechtěli jsme, aby členové našeho divadelního souboru zlenivěli a vymýšleli jsme pro ně činnost na léto, kdy se až tak moc nehraje,“ prozrazuje s úsměvem.

Sobota 15. července na Nováku:

13.55 – zahájení akce

14.00–16.00 – Neckyáda

15.00–16.00 – Čarodějnická show pro děti

16.00 – vyhlášení Neckyády a taneční vystoupení

16.20 – Oživlá laboratoř

17.00 – vyhlášení soutěže a zahájení minidisco

17.15 – promenáda kostýmů

17.30 – pokračování minidisco



O Kouzelnickém dni bude Areál Nový rybník nabitý i dalšími atrakcemi: lezeckou horou, skákacím hradem, planetáriem, tvořivou dílnou a věštírnou, fotokoutkem s rekvizitami. Vše bude určeno dětem a zpoplatněno hromadným vstupným 80 korun. Ke každé vstupence se bude rozdávat kouzelná hra a losovat se budou tři pobytové vouchery na chatu Granit v celkové hodnotě 4500 korun.

Za tu dobu zažil devět neckiád – úspěšných i méně zdařilých. „Pamatuji si ročník, který celý propršel. I tak se čtyři posádky královsky bavily. O tom to je, sejít se a pobavit,“ podtrhuje Ctibor. Pokaždé se jezdí v jiných kostýmech, letos se „závod“ uskuteční logicky v kouzelnickém. Hodnotí se originalita plavidel, nasazení, čas, výsledky námořní bitvy… Startovné za posádku činí symbolických 100 korun, ceny budou hodnotné, cíle organizátorů vysoké. „Rádi bychom přivítali nejméně deset posádek,“ dodává Ctibor.

Slaba ani do jedné z lodí neusedne. „Jsem bídný vodák. Do vody chodím jen z povinnosti. Všechny chci ale uklidnit, každý den se doma koupu,“ žertuje ředitel, který se stane alespoň členem poroty, jejímž předsedou bude novinář a spisovatel Jan Kholl. Navíc bude mít spoustu běhání okolo kouzelnického programu. „Co bych z něj vypíchl? Všechno!“ zdůrazňuje a poté vypočítává každou z položek pódiového i doprovodného programu. „Kouzelnické téma je pro dnešní děti velmi přitažlivé,“ míní Slaba. Dětem je prý velmi blízký nejen Harry Potter, ale i hrdinové českých seriálů. „Přes kouzelnictví je můžete snadno přitáhnout k mnoha dalším věcem,“ říká a doplňuje, že pokud by se snad někdo přece jen nudil, tak ho z letargie jistě vytáhne oblíbené minidisco.

