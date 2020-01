Na problém radnici prostřednictvím městského webu upozornilo několik občanů s tím, přes Flusárnu brzo ráno chodí do práce a osvětlení už několik dnů nesvítí a ptají se proč.

„Nová solární světla na Flusárně byla instalována minulý týden a v současné době probíhá zkušební provoz. V rámci zkušebního provozu jsou světla nastavena na 70 procent výkonu, přičemž v tomto režimu a období, kdy je inverze a bezslunné počasí, vydrží svítit maximálně 10 hodin. Vzhledem k automatickému zapnutí osvětlení při setmění tedy nevydrží svítit až do ranních hodin,“ vysvětlil starosta Jan Konvalinka.

Podle radnice s ohledem na životnost baterií může dojít k úpravě nastavení svítivosti až po 20 cyklech nabití baterie. „Počátkem ledna 2020 tedy dojde k přenastavení svítivosti, případně načasování svícení tak, aby veřejné osvětlení svítilo až do ranních hodin,“ doplnil ještě starosta města.

Ovšem část veřejnosti má jiný názor a radnici kritizuje. „Co to je za baterie? Kolik by měly vydržet cyklů?“ ptá se například Pavel Tater. Roman Havasi zase nevěří, že lampy jedou na 70 procent výkonu. „Šel jsem tam nedávno okolo 19. hodiny a jako kdyby tam žádné osvětlení nebylo. A to prý svítí na 70 procent,“ uvedl. Nicméně vedení města slibuje, že provoz osvětlení ještě vyladí.

Zvláštností těchto solárních led svítidel je, že jsou osazeny pohyblivými čidly a když se chodec či cyklista k lampě přiblíží, světla zvýší intenzitu svícení a po určitém času se zpět přepnou do úsporného režimu. „Světla byla navržena tak, aby bylo možné s touto oblastí dále pracovat. Při budování plánovaného odstavného parkoviště nebude problém lampy poměrně jednoduchým způsobem dle potřeby přemístit,“ doplnila tisková mluvčí města Eva Švehlová.