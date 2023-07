Myslivce, který zkolaboval na poli, zachránil hasič pomáhající při žních

Další zrekonstruovanou památkou je pak vodní elektrárna z 19. století, která ještě za války zásobovala energií zámek a hospodářské objekty.

Zrekonstruovaná vodní elektrárna.Zdroj: se svolením Vojenských lesů a statků ČR

Dům přírody Brd bude otevřen od dubna do září denně mimo pondělí od 10.00 – 11.00 a od 13.00 - 16.00 hodin. V zimní sezóně pak ve středu od 13.00 do 16.00, a v sobotu a neděli od 10.00 – 11.00 a od 13.00 - 16.00 hodin.

„Plníme slib, který jsme dali po zrušení vojenského újezdu v roce 2016, a to, že Tři trubky přeměníme ve vstupní bránu do Brd pro veřejnost. Ve středu otevřeme Dům přírody Brd i venkovní interaktivní areál pro malé i velké návštěvníky. Do podzimu představíme okružní trasu od zámečku Tři Trubky přes Kolvín, Padrťské pláně a vrchol Kočka. Po trase bude návštěvníky navigovat a seznamovat s atraktivními místy nový průvodce vojenskými lesy, animovaná postava Lesníka nové generace, a to prostřednictvím mobilní aplikace Divočina v srdci Česka využívající možností rozšířené reality i umělé inteligence. Pomocí nejmodernějších technologií návštěvníkům představíme atraktivní formou vojenskou historii Brd, ale i přírodě blízké způsoby lesnického hospodaření, které náš podnik zavádí nejen v Brdech,“ řekl ředitel VLS Roman Vohradský.

Třítrubecká naučná stezka VLS bude v připravované mobilní aplikaci „Divočina v srdci Česka“ zobrazovat armádní techniku, která v Brdech cvičila, a na jejímž vývoji, testování či servisu se podílejí státní podniky z resortu Ministerstva obrany. Návštěvníkům rovněž zobrazí 3D model zámečku Tři Trubky a přes svůj mobil nahlédnou i do nepřístupných interiérů legendárního pěchotního srubu „Benešák“ na dopadové ploše Jordán.

Možnost ubytování

Areál od neděle 6. srpna nabídne veřejnosti i jediné rekreační ubytovací kapacity na území CHKO Brdy. K dispozici bude zájemcům 11 lůžek v pětici stylově zařízených pokojů v nově rekonstruované historické budově hájenky.

„Další ubytovací kapacity nabídne příští rok i samotný objekt zámečku po dokončení rekonstrukce vnitřních prostor,“ dodal David Novotný, ředitel divize VLS Hořovice, která lokalitu bývalého brdského újezdu spravuje.

Na Tři Trubky se návštěvníci dostanou od odstavného parkoviště ve Strašicích i po nové dvoukilometrové značené stezce podél Klabavy.

Vstup do areáluZdroj: se svolením Vojenských lesů a statků ČRIkonický zámeček Tři Trubky leží v brdských lesích na soutoku Třítrubeckého a Padrťského potoka. Nechal jej vystavět na konci 19. století Jeroným Colloredo-Mansfeld. Stavbu navrhnul vídeňský architekt italského původu Camillo Sita v duchu doznívajícího romantismu.



Ve 30. letech 20. století zde krátkou dobu pobýval prezident Tomáš Garrigue Masaryk, v roce 1938 pak i jeho nástupce Edvard Beneš. Během německé okupace zde bydlel po svém sesazení z funkce velitele pozemních vojsk Wermachtu po neúspěšném útoku na Moskvu polní maršál Walther von Brauchitsch. Po roce 1948 sloužil k ubytování resortu obrany. Po zrušení vojenského újezdu Brdy v roce 2016 byl areál převeden do majetku Vojenských lesů a statků, které jej slíbily otevřít veřejnosti.

Zdroj: Vojenské lesy a statky ČR