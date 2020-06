Město Příbram plánuje rozšířit kapacitu domova pro seniory. V prostorách bývalé školní jídelny někdejší 8. základní školy by tak měl vzniknout zařízení s 20 lůžky. Nový domov seniorů by měl být určený především lidem připoutaným na lůžko nebo s velmi omezenou pohyblivostí, kteří vyžadují neustálou péči.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Radek Kolínský

V současné době podle vedení města chybí akorát vyjádření k projektové dokumentaci od hasičů. Samotná stavba by podle radnice měla začít letos na podzim. „Současný domov pro tyto lidi není svou členitostí příliš vhodný. Budova v areálu bývalé 8. základní školy ale požadovaná kritéria splňuje. Jeho výstavbou by se v současném domově seniorů zvedla kapacita o deset míst, které by bylo možné uspokojit,“ vysvětlil starosta Jan Konvalinka.