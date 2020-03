U lávky dojde k jejímu rozšíření a zřejmě i opatření zábradlím. Byla sice původně koncipovaná jako adrenalinová, ale vzhledem k tomu, že se na ostrůvku občas konají svatby, tak jako spojnice s břehem není úplně vhodná.

„Pokud se po ní pohybuje nevěsta v poměrně vysokém stupni těhotenství, tak to opravdu není úplně ideální cesta k oltáři,“ řekl starosta Jan Konvalinka, který se také sám po lávce musel na ostrov dostat jako oddávající.

Lávka by tak měla být o něco rozšířena, aby se chodci na ní cítili jistěji. „Plánujeme tam i nějaké zábradlí, to by mělo ladit s vizuálním pojetím celého areálu,“ potvrdil ředitel Sportovních zařízení města Příbram Jan Slaba s tím, že už je vybudovaný i přístup do vody pro vozíčkáře.

V současné době se také u vtoku do rybníka buduje takzvané litorální pásmo, jehož hlavním úkolem bude čistit vodu v koupališti a zlepšit tak její kvalitu.