„Velice rádi bychom areál Nového rybníka otevřeli 25. května s tím, že bude ale samozřejmě nutné dodržovat daná bezpečnostní opatření. Počítáme i s omezeným provozem tamního bistra,“ řekl starosta města Jan Kovalinka. Veřejnost se už nyní těší, že bude moci využívat například téměř celou trasy in-line dráhy, jenž přes areál vede.

Mezitím se dokončují stavební práce, které v zimě započaly. Kvůli uzavření areálu bylo možné je bezproblémově dokončit. Jednou z těchto akcí je vybudování litorálního pásma. To má za cíl zlepšit kvalitu vody v tomto přírodním koupališti. Jedná se o pozvolný spád a mělčiny. V těchto mělčinách se daří vodním rostlinám a dochází zde k procesům, které přispívají k lepší kvalitě vody. Přeměny probíhající při fotosyntéze a dalších procesech v rostlinách spotřebovávají živiny z vody, které jsou jinak základem pro tvorbu nežádoucích vodních řas.

„Zkušenosti z nově vybudovaných přírodních jezírek a koupacích biotopů přesvědčují o tom, že to dává smysl. Díky rozkladným procesům se veškerá hmota, která do rybníka napadá, rozloží a vodní rostliny tuto hmotu přeměňují na biomasu. Tu pak odstraněním zelených částí rostlin lze zužitkovat např. ke kompostování,“ uvedla Daniela Wagnerová z odboru životního prostředí města Příbram. Díky dobrodružné naučné stezce, vedoucí pásmem, uvidí návštěvníci vše hezky zblízka.

Na začátku dubna se začala do rybníka opět napouštět voda a nyní je čas na osazení mělčin vhodnými rostlinami „První várku rostlin přiveze pěstitel na začátku května. Budou to převážně rostliny, kterým pro začátek stačí vlhká půda. V druhé várce budou již rostliny, které je zapotřebí sázet přímo do vody. Výsadba těchto rostlin bude tedy možná až v době úplného napuštění rybníka,“ řekl vedoucí Areálu Nový rybník Petr Trojan.

Velkým přínosem litorálu je i estetické hledisko. Rostliny kvetou, rozrůstají se, lákají spoustu druhů hmyzu a jsou i útočištěm mnoha vodních živočichů. Tím pádem se zvyšuje biodiverzita celého okolí. Voda čištěná biologickými procesy je měkká, přirozeně čistá a nezatěžuje kůži desinfekcí. „Samozřejmě nemůžeme očekávat velké změny ihned. Všechny části systému se musí nejprve usadit a začít fungovat jako celek. V některých případech se i stává, že se kvalita vody zhorší díky přidanému materiálu do původního přirozeného prostředí,“ doplnil ředitel příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Příbram Jan Slaba.

Trvá zhruba tři roky, než si příroda najde rovnováhu, rostliny zakoření a začnou fungovat jako „čističe“ vody. „Přidanou hodnotou litorálu pro návštěvníky bude dobrodružná naučná stezka. Stezka je poskládána z volně ložených kamenů a vede napříč celým litorálním pásmem. Kromě zážitku ze zdolání stezky se návštěvníci cestou dozvědí také něco o rostlinách, které zde uvidí,“ těší se ze vzniku naučné stezky Slaba.