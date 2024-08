"Jsem zde čtvrtým rokem a sezona zatím probíhá dobře, neřešili jsme žádné závažnější problémy," říká Milan Suk. Areálu se zatím letos vyhnuly větší bouřky, přestože obvyklé výstrahy nechyběly.

"Pokud je bouřka, upozorňujeme návštěvníky, aby se nezdržovali pod stromy, musí se zabezpečit slunečníky, které by mohly odlétnout a někoho zranit. Dále musí samozřejmě v případě přicházející bouřky všichni z vody, to se však letos zatím nestalo," pokračuje Suk.

U Nového rybníka, stejně jako na jiných koupalištích, která deník navštívili platí i určitý dress code: "Návštěvnice bez horního dílu plavek do vody nesmí. Pokud se bez něj dáma pouze opaluje, býváme tolerantní," říká Milan Suk.

Navíc dodal kuriozní příhodu: "Jakkoli s návštěvnicemi ve výše zmíněném problémy nepamatuji, řešili jsme zde nedávno nahé muže. Šlo o tři mladíky okolo pětadvaceti let. Bylo to dopoledne na mole u klouzačky. Když jsem je zahlédl, nejdřív jsem myslel, že se mi to zdá. Po mém upozornění se šli doobléknout," uzavřel se smíchem Milan Suk.