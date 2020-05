Mezi veřejností je největší zájem o zpřístupnění areálu přírodního koupaliště Nový rybník. V jeho případně se původně počítalo s otevřením až 25. května, ale po oznámení urychlování uvolňování bezpečnostních opatření vládou k němu dojde s největší pravděpodobností už v pondělí 11. května.

ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

V areálu bude přítomný dozor areálu (případně městská policie), který bude dohlížet na dodržování nařízení, jako dodržování rozestupů u bistra. Ve frontě dvoumetrový rozestup, posezení u bistra čtyři až pět metrů od sebe. „Dohlédne i na dodržování nošení roušek, s výjimkou provozování sportovní aktivity. Dále na odstupy osob nebo shlukování maximálně deseti osob a podobně,“ doplnil ředitel SZM Jan Slaba s tím, že přesné podmínky budou specifikovány.

Uzavřena veřejnosti zůstane ohrada Minizoo a podle aktuálního rozhodnutí bude upravený provoz toalet. V provozu zatím nebude půjčovna sportovního vybavení a nadále platí zákaz prodeje ubytování. To bude v případě příznivého vývoje pandemie povoleno od 25. května.

S jistými problémy musí počítat i uživatelé in-line dráhy, která přes areál vede. Začaly zde totiž stavební práce na nové železniční zastávce v blízkosti areálu a vyžádaly si uzavření části cesty, jež podél něj vede a je součástí právě in-line dráhy.

Zatím jsou v Příbrami provozu dvě sportoviště, která organizace provozuje. Jde o sportovní hřiště pod Svatou Horou a areál Adventure golfu v areálu Nového rybníka.

„Adventure golf je do jisté míry dynamická, organizovaná činnost. Hráči jsou neustále v pohybu a neshlukují se. To je velký rozdíl oproti zbytku Nováku včetně skateparku, kde se lidé z principu setkávají, posedávají a setrvávají delší dobu na jednom místě, a to vůbec nemluvím o počtu lidí, kteří by se v případě otevření do areálu vydali. Za hezkého počasí, které teď je, se bavíme o stovkách až tisících návštěvníků za den,“ vysvětlil Jan Slaba, proč byl zahájený právě provoz minigolfu.

Plavecký bazén se saunou by se mohly veřejnosti otevřít 25. května, avšak tyto provozy jsou natolik specifické z hlediska požadavků na hygienu a dalších protikoronavirových opatření, že tento termín je v tuto chvíli opravdu pouze orientační. „Bližší informace a podmínky provozu, jako počet vpuštěných osob, vyloučené skupiny, požadavky na desinfekci apod. prozatím nebyly blíže specifikovány,“ dodal ředitel SZM.

Koncem května by první návštěvníky mohly uvítat i sportovní a zimní hala. Otevření venkovního bazénu je stejně jako každým rok naplánované na 1. června. Zřejmě se ale budou muset upravit některá pravidla a podmínky jeho provozu.

Provoz venkovních bazénů není prozatím nařízením vlády blíže specifikován. „Dle aktuálního harmonogramu vydaného ministerstvem zdravotnictví se za příznivého vývoje pandemie nákazy počítá se zprovozněním všech ubytovacích služeb, které Sportovní zařízení města provozují,“ doplnil Slaba.