„Optimálně by se to mělo projednávat na klouzavé schůzi sněmovny v únoru s tím, že se počítá s podpisem koncesionářské smlouvy koncem příštího měsíce,“ uvedl pro Deník mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Martin Buček s tím, že administraci má na starosti ministerstvo dopravy.

Dálnici chybí k úplnosti 32 kilometrů rozdělených na pět úseků: Háje – Milín, Milín – Lety, Lety – Čimelice, Čimelice – Mirotice, Mirotice rozšíření. Vítěz soutěže (koncesionář) dálnici zafinancuje, postaví a bude se o ni starat, a to včetně dalších šestnácti dnes už hotových kilometrů. Licenci získalo francouzské sdružení DIVia, které rovným dílem tvoří skupiny Vinci a Meridiam Investments.

Samotnou stavbu provede česká dcera skupiny Vinci, společnost Eurovia CS. Hotovo by mělo být za čtyři roky. Jde o jednu z největších státních zakázek poslední doby. Stát bude dálnici po jejím dokončení pětadvacet let splácet, v nominální hodnotě pošle vítěznému konsorciu do roku 2049 téměř 32 miliard. Částka se může ale měnit v závislosti na kurzu koruny k euru nebo kvůli případným sankcím.

Hlavní roli v soutěži hrála takzvaná čistá současná hodnota, neboť hodnota peněz v čase klesá. U vítěze činí čistá současná hodnota (tedy hodnota, kterou bude mít dnešních 31 miliard v roce 2049) 16,55 miliardy korun.

Rozdíl v obou hodnotách vychází ze skutečnosti, že hodnota peněz se v čase postupně snižuje. „Dnešních 1000 korun v roce 2048 bude mít dle předpokladů faktickou hodnotu pouze 330 korun,“ uvedl manažer projektu na ministerstvu dopravy Martin Janeček.

„Zakázka je klíčová i z hlediska důvěry soukromých investorů ve stát a jeho schopnost realizovat velké projekty s využitím soukromého kapitálu, což se do budoucna ukazuje jako nevyhnutelná potřeba,“ sdělil Janeček.

O dostavbě D4 formou PPP rozhodla vláda už v lednu 2016, má jít o test alternativního způsobu financování dopravní infrastruktury. Z dopravního hlediska bude zřejmě pro řidiče nejdůležitější obchvat Čimelic a vyřešení křižovatky Lety, která nechvalně proslula řadou vážných nehod.

Pokud projekt PPP pro D4 bude schválen, uvažuje se o jeho použití například i na středočeské D3. Výhodou má být i to, že soukromník bude ve vlastním zájmu stavět kvalitněji a stejně pečlivě dbát i na údržbu. Dálnici by měl na závěr období předat v dokonalém stavu.

Harmonogram projektu:

Schválení koncesionářské smlouvy vládou: leden 2021

Plénum PSP: optimálně únor 2021

Podpis smlouvy: únor 2021

Zahájení stavby: přelom března a dubna 2021