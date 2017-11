O vánoční úklid je zájem, úklidové firmy mají plno

Příbramsko – Pomalu se blíží Vánoce, a s nimi pro spoustu lidí také nezbytný předvánoční úklid. Tradiční velký úklid domova je před vánočními svátky pro mnohé hospodyňky již přežitým zvykem babiček a raději si chtějí užít dobu adventu bez honění a stresu v klidu a pohodě. Pro ostatní je stále noční můrou. Některé ženy ještě na Štědrý den dokážou péct cukroví, vařit sváteční večeři, balit dárky a přitom mýt okna. Což bývá samozřejmě vyčerpávající pro ně i pro celou jejich rodinu.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archív

Ale co s tím, když se generální úklid dělat nechce, nemůže nebo na něj v kolotoči před svátky není čas? Možnost, jak z toho ven, je najít si úklidovou firmu, která vám dům či byt uklidí, navoní a naleští. V tuto chvíli je ale na objednání úklidu už pozdě, protože firmy mají klienty objednané dlouho dopředu, některé přiznávají plné kapacity již od října. Kdo si neobjednal firmu na předvánoční úklid ve výrazném předstihu, má smůlu. Musí se do mytí oken, leštění nábytku a blýskání koupelny pustit sám. Jak říká zástupkyně úklidové firmy z Příbrami Naděžda Tihelková: „U nás si již rezervovat termín nemůžete, máme úplně plno, jediná možnost by teď byla snad ještě mezi svátky.“

Nechat si uklidit dům již není jen doménou, jak se dříve říkávalo, bohatých paniček, stává se z toho úplně běžná věc, kterou využívají stále častěji i starší věkové skupiny. K těm, kteří ho dlouhodobě už příliš neřeší, patří především mladší generace. S objednáním úklidové firmy nemají problém, raději totiž ušetřený čas stráví sportem, zábavou nebo s rodinou.

V poslední době si vánoční úklid celého domu či bytu ale začínají objednávat ve velkém množství i senioři. Nemají na poklízení už tolik energie, nebo jim tak dobře neslouží zdraví, ale uklizeno a čisto mít chtějí.



„Mám nemocnou páteř, tak si každoročně zaplatím umytí oken a vyčištění koberců a sedačky. To ostatní zvládnu. Paní, co mi to dělá, za to dávám dva tisíce,“ říká Jiřina Nováková z Březnice. Další variantou je, že dostanou poukaz na úklid jako dárek od rodiny a příští rok si pak už rovnou zavolají sami, protože je to snazší a pohodlnější.



Na Příbramsku funguje úklidových firem hodně. Ale hlavně těch, které se zabývají úklidem kanceláří. Úklid domácností jich tolik nenabízí a může být těžké se jim dovolat. Pokud vám telefon zvednou, dozvíte se, že už mají tolik zájemců, že je ani nestačí uspokojit anebo, že dávají přednost stálým klientům.

A na kolik takový vánoční úklid vyjde? „Co dům, to originál. Takže se nedá pro všechny použít jedna cena. Ale třeba byt dva plus jedna uklízíme od dvanácti set. Záleží na náročnosti úklidu. U rodinných domů je průměr od tří tisíc do pěti tisíc,“ vysvětlila pracovnice úklidové firmy z Příbrami.

Co dělat, když uklidit potřebujete, žádná firma už nemá volno a chcete mít pěkně uklizeno a čisto, ale co nejrychleji a nejsnadněji? Úklid si rozdělte. Každý den udělejte něco, věnujte úklidu alespoň půl hodiny denně a věcí nutných k dodělání bude rychle ubývat. Stačí jeden den vyklidit a umýt ledničku, další kuchyňskou linku, třetí zase vyprat předložky v koupelně nebo vyčistit sedačku. Nezabere to moc času a úsilí, ale výsledky budou přibývat.