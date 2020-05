Starosta Petrovic Petr Štěpánek svolal tento týden schůzku starostů deseti obcí, které mají o napojení na vodovodní přivadeč zájem. „Loni se nám stalo, že v některých částech obce došla voda. Obáváme se, že se tato situace může v dalších letech opakovat, proto jsme se pokusili najít nové zdroje vody na Petrovicku pomocí hydrogeologického průzkumu. Bohužel se ukázalo, že tudy cesta nevede,“ připomněl historii nápadu připojení Petr Štěpánek.

Možným řešením se ukázalo případné napojení na vodní přivaděč z Rýmařova. Inženýři s firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV a.s.) mají do letošního podzimu připravit studii proveditelnosti této varianty. „Ve hře jsou dvě varianty, buď napojení na přivadeč v Milevsku nebo v Čekanicích u Tábora,“ konstatoval na schůzce se starosty Rostislav Kasal z VRV a.s. s tím, že rozhodují pro konečné místo napojení bude cena a také objem požadované vody zúčastněných obcí.

O napojení mají nyní zájem kromě Petrovic především Hrazany, Chyšky, Klučenice, Krásná Hora nad Vltavou, Milešov, Nechvalice, Počepice, Přeborov a Vysoký Chlumec. Problém s nedostatkem vody nastává především v létě.

„Nachází se tu mnoho rekreačních objektů a směrem k Vltavě pak i celá řada kempů, které právě v létě výrazně zvyšují spotřebu vody na osobu, neboť je tu v této době třikrát až čtyřikrát více lidí než po zbytek roku. Dále je tu poměrně rozsáhlá zemědělská činnost a jen pro ilustraci, lidé v Petrovicích spotřebují denně okolo 60 kubíků na osobu, ale zemědělské družstvo má spotřebu 140 kubíků vody denně a dále se v regionu nachází další významní odběratelé vody jako pivovar Vysoký Chlumec nebo výroba mléka v Krásné Hoře,“ přiblížil situaci okolo odběru vody petrovický starosta.

Podle projektantů by tento projekt mohl mít šanci na úspěch. „V současné době je velká podpora ze strany státu na propojování vodovodů a vodních zdrojů,“ připomněl projektant Michal Studničný s tím, že v této fázi projektu jde hlavně o zjištění přesného objemu vody, kterou obce na Petrovicku potřebují a budou potřebovat v budoucnu v souvislosti se záměry svého rozvoje. Starostové obci by zase rádi viděli, kdyby se podařilo zajistit financování hlavní stavby napojení přivadeče státem a na samotnou samosprávu by pak zbyly přípojky a rozvedení po území obcí.

Projektanti se na schůzce zavázali, že do konce června starostům obcí v regionu rozešlou dotazník, který jim má pomoci zjistit konkrétní požadavky na projekt o jednotlivých obcí a konečná studie proveditelnosti by měla být hotová do konce letošního listopadu.

Pokud vše půjde podle plánu, tak by nový přivaděč na Petrovicko potažmo do jižní části Příbramsku mohl být hotový do deseti až patnácti let. „Věřím, že to dopadne dobře, beru to jako velkou výzvu, ale jsem v tomto směru optimista,“ dodal na závěr setkání jeden z jejích hlavních organizátorů petrovický starosta Petr Štěpánek.