Noční klid je stanoven od 22 do 6 hodin. Ovšem jsou stanoveny i výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná. „Pořadatelé venkovních akcí, jejichž konání zasahuje do doby nočního klidu si mohou zažádat o výjimku, kterou projednává a schvaluje zastupitelstvo. Všechny žádosti budou přijímány do konce března,“ sdělil starosta Jan Konvalinka.