Informační centra v Knihovně Jana Drdy a v Zámečku-Ernestinu budou od září letošního roku sloučena. Nově zůstane v provozu jen infocentrum v přízemí Zámečku-Ernestinu. Tam budou Příbramanům i turistům poskytovány veškeré služby, ať už v podobě turistických informací, nebo třeba prodeji vstupenek. „Ke sloučení se přistupuje mimo jiné z ekonomických důvodů, kdy byly služby poskytovány duplicitně na dvou místech,“ vysvětluje příbramský starosta Jan Konvalinka (ANO).

Ovšem letos se plánují ještě další změny. „Před několika týdny jsem se sešel s obchodníky z Pražské ulici. Hovořili jsme o jejich těžkostech a o tom, proč Pražská ulice nevzkvétá. I nás ve vedení města trápí, že původně živoucí obchodní tepna připomíná nyní spíše ulici duchů. Bavili jsme se o možnostech a způsobech, jak vrátit do Pražské život, jak opět přimět zdejší obyvatele i turisty, aby do Pražské zavítali,“ řekl starosta s tím, že po této schůzce začal být připravovaný plán na přestěhování infocentra právě do Pražské ulice.

Rozhodnutí vítají i místní podnikatelé a představitelé opozice. „Tento záměr velmi vítám. Nové infocentrum přispěje k oživení Pražské ulice, zlepší jeho dostupnost návštěvníkům města a v neposlední řadě povede také k úspoře nákladů. Děkuji panu starostovi Janu Konvalinkovi za realizaci jednoho z námětů od obchodníků z Pražské ulice, které vzešly na společné červencové schůzce. Ideální by ještě bylo, kdyby v rámci tohoto infocentra vznikly veřejné toalety, které v centru města také zoufale chybí,“ konstatoval člen Spolku Pražské ulice a opoziční zastupitel Václav Švenda (TOP 09).

Hledání nových prostor pro infocentrum v Pražské ulici nebyl problém. Radnice už několik měsíců marně hledala nájemce prostor po bývalém fotoateliéru ve spodní části této obchodní tepny. K přestěhování dojde ještě do konce letošního roku.

Nicméně je možné, že dobře míněná snaha opět skončí na evergreenu v podobě 'nemožnosti' v okolí Pražské ulice zaparkovat. To je asi nejčastější argument ve veřejných debatách na toto téma. Ovšem není pravda, že by v blízkosti centra nebylo místo k parkování, spíš jde o to, že na některých místech se donedávna parkovalo zadarmo a nyní se na nich platí. Na druhou stranu je také nutné připomenout, že se město před pár lety zcela nesmyslně zbavilo velkého parkoviště pod Svatou Horou, které dlouhodobě pronajalo soukromé osobě. Nyní by se víc než hodilo.