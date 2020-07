„Právě jsem jej byla zřídit, aktivní podle banky bude účet od zítřejšího dne. Kdokoliv tak bude chtít pomoci, bude moci. Číslo účtu je 123-0773980207/0100. Účet jsem pojmenovali, protože to musí být, Sbírka pro rodinu obětí ve Lhotě u PB,“ reagovala na dotaz Deníku ve středu v poledne starosta obce s tím, že veškeré další podrobnosti jak pomoci rodině, najdou lidé na webových stránkách obce.

Kromě toho chce rodině finančně pomoci i vedení obce. V úterý 28. července o tom budou od 18 hodin jednat zastupitelé obce. „Původně to měla být pouze pracovní porada, ale nakonec to bude veřejné pro případ, kdybychom potřebovali přijmout nějaké další usnesení v podobě rozpočtového opatření, abychom mohli peníze vložit rodině ihned na účet, tak to musí být schváleno usnesením,“ řekla Eva Drmlová.

V obci již zrušili z důvodu tragédie sobotní pouťovou veselici, a to i po domluvě s hasiči. „Pietní místo bude na hrázi rybníka na zdejším stavidle, nehrozí zde požár a podobně. Černý prapor nejspíše vyvěsíme, ale vše ještě budu dnes projednávat s rodinou,“ řekla starostka obce.