Nemocnici se podařilo získat přístroj z nejvyšší řady rentgenových přístrojů od společnosti Samsung. Disponuje moderním automatickým režimem a nižším zářením. „To znamená, že je zařízení jednodušší pro obsluhu, samo si nastavuje parametry při rentgenování určitých částí těla. Obsluha si pouze mírně doladí nastavení, které potřebuje. Lepší to je i pro pacienty, protože je potřeba asi o 20 procent méně ionizujícího záření oproti předešlému modelu,“ popsal výhody nového přístroje mluvčí nemocnice Martin Janota.

Pokročilé funkce zajišťují také kvalitnější snímkování. „Nový rentgen má vyšší rozlišovací schopnost a nabízí vyspělé funkce. Diagnostik si může nastavit odfiltrování tkáně či kostí, aby například na snímku viděl v případě potřeby pouze plíce a nepřekážela mu žebra. Dále lze také využít funkce zvýrazňovaného zobrazování cizích těles a dalších pokročilých funkcí,“ popsal blíže nové zařízení mluvčí.

Původní přístroj dosáhl hranice životnosti deseti let a kvůli vysokému vytížení se nemocnice už na něj nemohla spoléhat. „Nové zařízení jsme byli nuceni pořídit, protože se u nás dělá až 200 rentgenových vyšetření denně a také proto, že předešlý přístroj již dosluhoval, což bylo spojeno i s velkou poruchovostí. To se samozřejmě projevovalo na značných servisních nákladech. Výměnu jsme provedli též z důvodu, abychom získali veškeré náležité certifikace, které jsou potřeba. Obecně všechny přístroje zobrazovacích metod mají určitou provozní životnost a poté se musí vyměnit,“ dodal Janota.

Nový přístroj původně měla pomoct zaplatit kontroverzní „klikačka“ o miliardy. „Peníze šly z rozpočtu nemocnice. Plánovali jsme ale, že na nákup použijeme dotaci z programu REACT-EU, takzvané ‚klikačky‘. Bohužel, i když jsme klikli o vteřinu později, nebyli jsme úspěšní. I přestože nám bylo řečeno, že ty vteřiny nebyly rozhodující, tak to vypadá, že tomu tak není. Zřejmě se na nás nedostane,“ podotkl Martin Janota s tím, že nemocnice plánovala za získané peníze nakoupit i další přístroje. Prostředky bude zřejmě muset hledat jinde.

Nemocnice si tak nový rentgen uhradila z vlastních zdrojů a pacientům by měl sloužit celou dekádu, tedy až do roku 2031. „Zařízení vyšlo zhruba na šest milionů korun. Za další dva miliony jsme si přikoupili osmiletou záruku ke standardní dvouleté. To znamená, že máme plný servis; a kdykoliv by bylo třeba, tak k nám přednostně přijedou servisní technici od Samsungu a provedou veškeré potřebné práce bezplatně,“ uzavřel mluvčí.