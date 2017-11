Obnova Křižáku: město už vykoupilo pozemky na sídlišti

Příbram – Hluk, nepořádek, ale i obavy o svou bezpečnost, to jsou hlavní stížnosti obyvatel křížových domů takzvaných Křižáků na příbramském sídlišti. Vzniklou situací se zabývali i zastupitelé na svém posledním jednání.

S návrhem na revitalizaci sídliště postavené v půlce druhé poloviny minulého století, kde si lidé roky stěžují na hloučky opilců a pocit nebezpečí, se obyvatelé obrátili na radnici hned po posledních komunálních volbách. Obnova Křižáku měla původně začít už v první polovině letošního roku, ale radnice tehdy ještě neměla vykoupené všechny pozemky. To se nyní změnilo.

„Všechna území určená k revitalizaci se už městu podařilo vykoupit,“ řekl příbramský starosta Jindřich Vařeka. Město prý okamžitě začalo na přípravách architektonické soutěže, jejímž cílem je obnovit a zmodernizovat okolí křížových domů.



To ovšem podle opozice není ten nejpalčivější problém této části města. „Podle lidí, kteří tady žijí, se bezpečnostní situace zhoršuje ze dne na den. Těsně před posledním zasedáním zastupitelstva mi jedna paní řekla, že tu bojí chodit pro důchod na poštu,“ přibližuje obavy opoziční obyvatel zastupitel Vladimír Král. Podle policejních statistik, ale v oblasti kriminalita nijak výrazně nestoupá. „To je sice pravda, ale už jen ty obavy obyvatel, které plně chápu, by měly město alarmovat a hlídka městské policie se bude muset, zvlášť po setmění, častěji,“ dodává Král.



S jeho názorem ale nesouhlasí starosta města. „Ty mapa kriminality hovoří jasně a ta situace tam není ničím výjimečná. Máme oblasti, které jsou na tom hůře. S tou nevhodnou akustikou souhlasím, tam v noci stačí tlesknout, a pokud máte třeba otevřené okno, tak vás to vzbudí. To samé platí i o běžném hovoru dvou lidí v nočních hodinách, “ říká Jindřich Vařeka s tím, že toto by se mohlo podařit vyřešit právě chystanou revitalizací celé lokality.