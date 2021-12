Most přes Jindrovský potok je už v provozu, v úseku končí dopravní omezení

/FOTOGALERIE/ Na začátku minulého měsíce oznámilo Ředitelství silnic a dálnic, že by měl být kompletně opravený most v Oborech otevřen v polovině prosince. Plán se povedlo dodržet a most je od pátečního rána oficiálně uveden do provozu v režimu takzvaného předčasného užívání stavby. Na tomto úseku hlavního tahu mezi Příbramí a Sedlčany tak končí nucená kyvadlová doprava.

Nový most u Obor. | Foto: ŘSD

Počínaje pátkem 17. prosince je na nový most převeden provoz z provizorního přemostění a nebude již nijak omezen. Dokončující okolní práce se plánují na jaro. „Řidiči nyní projedou pohodlně v obou směrech a již je zde nebude brzdit kyvadlově řízená doprava. Provizorní komunikace a provizorní most budou odstraněny příští rok na jaře. Po odstranění provizoria se dokončí dláždění koryta potoka v kameni na vtokové straně, kde se nyní nachází provizorní mostová konstrukce. Dokončeny budou rovněž terénní úpravy v okolí. Tyto práce však již budou probíhat bez zásadního vlivu na plynulost provozu na silnici číslo 18,“ upřesnil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Martin Buček. Lodní výtah na Orlíku dostane nový vozík, zvládne delší lodě Stavba mostu byla zahájena na konci prázdnin letošního roku a trvala zhruba tři a půl měsíce. „V tomto termínu jsme zahájili celkovou opravu, která také zahrnovala úplnou demolici původního mostního objektu. Ten byl na stejném místě nahrazen novou jednopólovou rámovou mostní konstrukcí,“ upřesnil mluvčí s tím, že projekt vyšel na 15,3 milionů korun bez DPH.