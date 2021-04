Obr, co zablokoval Suez. Kolik místa by loď Ever Given zabrala na Novém rybníku?

/FOTOGALERIE/ Kontejnerová loď Ever Given se stala slavnou poté, kdy uvízla na mělčině a zablokovala Suezský průplav. Loď má 400 metrů na délku, podívejte se, kolik místa by zabrala na Novém rybníku v Příbrami, na nádrži Orlík a na několika dalších místech na Příbramsku či v Praze.

Loď Ever Given na Novém rybníku v Příbrami. | Foto: http://evergiven-everywhere.glitch.me/