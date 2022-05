V Jincích opravují vzácnou technickou památku. Objekt pece dlouho ležel ladem

„Modlili jsme se, aby ty nádrže a další zařízení vydržely. Protože se to drželo v provozu tak, že se vždy opravilo jen to, co se porouchalo. Celé zařízení prakticky fungovalo tak, jak to jen šlo,“ říká starosta Jince Josef Hála.

Úpravna vody získává vodu ze dvou vodních zdrojů, které se nacházejí v brdské oblasti. Jeden takzvaný zářez čerpá ze spodních vod a druhý využívá povrchového zdroje. Nová úpravna tedy disponuje technologiemi, které budou umět připravit pitnou vodu z obou druhů.

Roční zkušební provoz

Nová jinecká úpravna vody bude stavebně dokončena do konce tohoto měsíce a na roční zkušební provoz by měla najet během prázdnin. Momentálně tedy v městysi používají mobilní úpravnu. Jedná se o objekt o velikosti stavební buňky, kde jsou ukryty všechny potřebné technologie. Po dokončení stávajícího projektu bude mobilní úpravna od sítě odpojena.

Celá investice vyjde na necelých 120 milionů korun. Přičemž městysi s těmito náklady pomohla dotace 60 milionů koroun, kterou získal ze Státního fondu životního prostředí. Na druhou půlku si obec vzala úvěr s úrokem 0,87 procent, jenž bude třemi miliony korun ročně splácet dvacet let.

„Společně s touto akcí jsme také požádali o finance na rozšíření vodovodu do ulice Pod Plešivcem v Jincích. Na ni navazuje část městyse Rejkovice, které konečně máme také napojené na vodu i kanalizaci. Podobně to je v další části městyse Běříně, kde máme hotovou asi pětinu. Už je ale připraven projekt na dokončení. Počítáme, že v létě u stejných fondů požádáme o dotaci i k této investici,“ uzavřel starosta.