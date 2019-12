/FOTOGALERIE/ V Mikuláše, čerty a anděly se v pátek 6. prosince proměnili žáci deváté třídy základní školy v Milíně. Kromě nadílky svým spolužákům z nižších tříd také připomněli, jak jsou hodní nebo naopak zlobiví. Věděli opravdu o každém vše

Mikuláš s čerty a anděly navštívili základní školu v Milíně. | Foto: Klára Ctiborová

Obcházet třídy začali v osm hodin ráno na začátku vyučování. Jako první navštívili třetí a čtvrtou třídu. Po deváté hodině ranní se přesunuli asi na hodinu do prostor mateřské školy, ale na čtvrtou vyučovací hodinu se vrátili do školy, kde navštívili první třídu. A odtud pokračovali do vyšších tříd.