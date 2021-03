Fakta o přehradě

Rozloha: 2545,54 ha

Délka: 68 km

Objem: 720 000 000 m³

Povodí: 12 105 km²

Max. hloubka: 74 m

Vodní nádrž Orlík je součást Vltavské kaskády v jižních a středních Čechách. Byla vybudována v letech 1954–1961 a přehradila tok řeky Vltavy u Solenice na Příbramsku. Nese jméno zámku Orlík, který kdysi vystupoval na skále nad hlubokým údolím Vltavy a dnes se nachází jen pár metrů nad hladinou přehradního jezera. Ze všech vltavských přehrad je Orlická přehrada největší, nejvyšší a nejmohutnější. Její 511 metrů dlouhá hráz dosahuje v koruně výšky 91 metrů.

Přehrada zasahuje do dvou okresů, příbramského a píseckého. Popularitu Orlické přehrady zvýšily takzvané Orlické vraždy. Skupina pěti sériových vrahů v letech 1991–1993 zavraždila pět lidí, vesměs podnikatelů, a těla obětí většinou ukrývali do sudů, do nichž nalili louh a shodili je do Orlické přehrady.