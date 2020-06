V sobotu 27. června uplynulo 70 let od úmrtí české političky a právničky Milady Horákové, která se stala obětí justiční vraždy. „V rámci vzpomínkové akce městské kulturní centrum připravilo program, jenž je připomínkou ženy, která se stala symbolem statečnosti a boje proti bezpráví. Již v pátek 26. června byla u Hořejší Obory umístěna vzpomínková instalace MH 70 symbolizující toto výročí,“ uvedla mluvčí města Eva Švehlová. Na náměstí T. G. Masaryka byl vysílaný audiozáznam procesu a v příbramském kině se promítal snímek Milada, který mapuje osud této ženy.

Už v pátek večer se na příbramském Václavském náměstí sešlo několik desítek lidí, kteří si položením květin a zapálením svíčky u sochy sv. Václava připomněli tuto výjimečnou ženu. „Milada Horáková je pro mě symbolem bojovnice za demokracii a pravdu, která skončila jako mnoho dalších lidí podupaná a zlikvidovaná komunisty. Stejně jako naši legionáři, odboj v podobě pilotů RAF. Je to velmi bolestná část naší historie, která se musí připomínat, abychom se jednou nemuseli stydět za to, co by se zase mohlo začít dít. A ta doba nemusí být příliš daleko,“ míní pedagog Tomáš Bílek, který se pátečního setkání zúčastnil.

Bohužel smutnou tečkou bylo, že v sobotu ráno se na náměstí konal pravidelný zeleninový trh a trhovci pietní místo příliš nerespektovali. A tak svíčky i obrázek Milady Horákové skončil obložený mrkví, saláty a kedlubnami.