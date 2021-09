Sto let, které uplynuly od založení školy, v jejíž tradici pokračuje, si v sobotu připomněla Obchodní akademie a Vyšší oborná škola v Příbrami. Za účasti těch, kteří v ní v minulosti působili jako studenti i pedagogové, i zájemců z řad veřejnosti a hostů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.