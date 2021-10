Peníze na rozsáhnou a nákladnou stavební akci by měly pocházet z úvěru, který kraji poskytuje Evropské investiční banka. Právě Středočeský kraj je jediným akcionářem Oblastní nemocnice Příbram (stejně jako čtveřice dalších oblastních nemocnic).

V nezvykle ztichlých vyprázdněných prostorách se ve středu uskutečnila malá slavnost: pozvaní hosté poklepali na základní kámen stavby, který bude umístěn do fasády nové budovy. Někteří pak dokonce svlékli saka a chopili se bouracích kladiv, aby stěnám, jež už dosloužily, ukázali, co je čeká. Naplno se bourání má rozjet v listopadu.

„N“ nebude za tři roky jen rozlišovacím označením jedné z budov v areálu příbramské nemocnice. Toto označení by mělo symbolizovat i dojmy, jež v té době bude objekt přinášet: nový, nádherný; nadšení vyvolávající u zdravotníků a dalších zaměstnanců i pacientů včetně jejich doprovodu. Právě za tři roky mají v areálu Oblastní nemocnice Příbram začít sloužit nově vybudovaná budova N a zrekonstruované křídlo pavilonu D2.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.