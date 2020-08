OBRAZEM: Retro den připomněl výročí železniční trati i muzea v Rožmitále

/FOTOGALERIE/ V Rožmitále pod Třemšínem si připomněli 121. výročí zavedení železnice do města a 10 let existence místního Podbrdského muzea. To v těchto dnech hostí ve svých prostorách výstavu „Retro sbírky“, která představuje, co všechno se dříve sbíralo. V retro stylu se tak nesly celé oslavy.

V Rožmitále si připomněli 121 let existence místní železnice a 10. výročí Podbrdského muzea. | Foto: Deník / Radek Ctibor