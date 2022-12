Sjezdovka o délce 1,2 kilometru je přístupná vždy od 18 hodin do 21 hodin. V pátek 23. prosince pak mohou lyžaři na Monínec dorazit i na lyžování denní. Otevřeno tak bude od 9 do 16 hodin a později od 18 do 21 hodin. Lyžovat se bude i na Štědrý den, pouze však od 9 do 12 hodin. Od 25. prosince pakbude sjezdovka opět otevřena pro denní i večerní lyžování.