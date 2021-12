„Hlavním důvodem realizace projektu je nedostatečná kapacita, kdy město má pouze jedno takovéto zařízení s kapacitou 58 lůžek. Přestavbou pavilonu bývalé školní jídelny, který byl léta nevyužívaný, získáme prostor, ve kterém bude 20 lůžek převážně pro ležící klienty. Uvažujeme i o jednom až dvou lůžkách odlehčovací služby,“ upřesnil starosta.

Stavební práce se přesunuly převážně dovnitř objektu. Hotovo by mělo být po zimě. V létě už by se měl spustit provoz. „Objekt byl zvednut o jedno podlaží, jsou osazena okna a pracuje se na vnitřních prostorech. Dokončeno bude na jaře, poté bude objekt vybaven a první klienti by se mohli stěhovat někdy v průběhu léta,“ přiblížil stav projektu Konvalinka.

Do roka a do dne vznikne v Příbrami nový domov seniorů. Projekt je prý vymazlený

V současnosti ve městě evidují přes dvě stovky žádostí o ubytování. Po dokončení tak Příbram bude moct službu poskytnout více lidem. „Díky tomuto projektu se nám podaří uspokojit více zájemců. Aktuálně máme v pořadníku kolem 240 uchazečů, včetně žádostí podaných předčasně,“ doplnila mluvčí radnice Eva Švehlová.

Protože se domov buduje v areálu bývalé školy, v lokalitě nebudou klienti domova sami. „V prostoru bývalé 8. základní školy došlo již v minulosti k zásadním změnám. Jeden z pavilonů byl přestaven na Komunitní dům seniorů KoDuS, kde se nachází celkem 23 bytů. Další pavilon využívá pro svou činnost Senior Point a třetí část byla upraven pro potřeby mateřské školy. V areálu je také stále funkční tělocvična a v bývalých dílnách našla útočiště nezisková organizace Magdalena, která působí v oblasti prevence a léčby různých typů závislostí,“ upřesnil starosta.

Napište Ježíškovi. Na příbramském náměstí 17. listopadu je vánoční schránka

V místě vznikne nové parkoviště a vrátí se tam i socha, která stála v prostoru před bývalou školou. Tu město nechalo dočasně odstranit a nyní prochází restaurováním. Po dokončení stavby se vrátí do upraveného prostranství. Cena stavby vyjde na necelých 36 milionů korun a celý projekt je financován z rozpočtu města.

Příbram zároveň usiluje o zařazení nového domova do krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb. „K tomuto kroku se Středočeský kraj staví prozatím vlažně,“ uzavřel starosta.