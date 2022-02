Vyhodnocení průzkumu pocitu bezpečí, který proběhl v říjnu loňského roku, je součástí strategického dokumentu koncepce prevence kriminality pro následující dva roky. Ankety se zúčastnilo 547 lidí. Za spíše bezpečné město označilo Příbram 233 z nich, jako určitě bezpečné město ho vnímá 47 respondentů. A naopak za spíše nebezpečnou Příbram pokládá 218 dotazovaných a za určitě nebezpečnou 49 respondentů.

Radnice anketou zjišťovala i důvody, proč se lidé se ve městě necítí bezpečně. „V drtivé většině dotazovaní uváděli jako důvod nepřizpůsobivé občany, které přímo spojovali s určitými lokalitami. Nejčastěji byly uváděny obchody s prodlouženou otevírací dobou, konkrétně večerky v lokalitě Ryneček a u kulturního domu. Jako druhý důvod respondenti uváděli nízkou pochůzkovou činnost městské policie a hlídkovou činnost státní policie. Dalším opakovaným důvodem byla existence ubytoven ve městě a výskyt skupinek mladistvých,“ píše se ve shrnutí.

Podle příbramského starosty Jana Konvalinky přitom městskou policii dosti zaměstnávají ubytovny Pod Čertovým pahorkem i další dvě zmíněné lokality. „Strážníci Pod Čertův pahorek pravidelně jezdí a není to tak, že jen projedou, ale skutečně do objektů chodí a dohlížejí na to, co se tam děje. Můžeme potvrdit, že to přináší efekt určitého zklidnění. Stejně často jezdí k mototechně a Rynečku, kde se hodně zdržují bezdomovci a různí další lidé působící dojmem, že nemají domov, kteří tam popíjejí levný alkohol. O problémech víme a snažíme se je všemi legálními cestami řešit,“ uvedl starosta s tím, že k řešení přispějí i závěry průzkumu.

Dotazovaní Příbramáci se ve městě nejvíce obávají násilných trestných činů, dále trestných činů spáchaných pod vlivem drog a vloupání do domů. Pouze dvě procenta respondentů odpověděla, že se ve městě neobávají žádného trestného činu. Více než čtvrtina, přesně 28 procent lidí tvrdí, že se v posledních dvou letech stali oběťmi kriminality.

Vývoj kriminality v Příbrami má přitom výrazně zlepšující se trend. Mezi lety 2010 a 2020 počet trestných činů klesl takřka na polovinu. A ve stejném období se zdvojnásobila objasněnost jednotlivých případů.

I když jde v průzkumu o subjektivní pocit bezpečí respondentů, radnice ve svém závěru podotýká, že jsou odpovědi lidí velmi cenné. Dokument má na následující dva roky pomoci znovu definovat priority politiky města v oblasti prevence kriminality a přispět k řešení.