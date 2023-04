Od května v Příbrami zdraží jízdenky na městskou hromadnou dopravu

Redakce

Nově nastavená cena jízdného v MHD Příbram bude i nadále nižší než při využívání autobusů PID pro cesty suplující městské linky. Nově bude jízdenka pro jednotlivou jízdu u osob od 15 do 60 let stanovena na 18 korun při platbě v hotovosti či bankovní kartou u řidiče. V případě platby čipovou kartou zaplatí cestující 14 korun. Doposud byly částky 12 korun hotově a 10 korun čipovou kartou. U dětí od 6 do 15 let a osob nad 60 let se jízdné při platbě v hotovosti mění ze 6 na 9 korun a při platbě čipovou kartou jízdné u této skupiny vychází na 7 korun.

Jízdné bylo v MHD Příbram změněno po 11 letech. | Foto: Městský úřad Příbram