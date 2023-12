Ministr vnitra Vít Rakušan vyzval ve středu města a obce, aby v reakci na tragické události na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (FF UK) a v Klánovickém lese zrušily plánované novoroční ohňostroje. Rachejtle na přivítání nového roku zrušili například ve Hvožďanech na Příbramsku. K výzvě o zrušení ohňostrojů se přidali také v Sedlčanech.

Lidé odpalovali ohňostroje a posílali lampiony štěstí. | Foto: Deník / Spáčilová Šárka

Ve Hvožďanech zrušili novoroční ohňostroj. Kromě webových stránek obce o tom infromují i na webu Rožmitálu pod Třemšínem. "Obec Hvožďany zrušila tradiční novoroční ohňostroj plánovaný na 1. ledna 2024 v 19:00 na návsi ve Hvožďanech, kam zajíždějí také Rožmitálští," stojí na stránkách.

K výzvě zrušit ohňostroje se na sociální síti přidalo město Sedlčany. "Obracíme se na vás s prosbou. Obejděme se letos na Silvestra bez ohňostrojů a zábavní pyrotechniky! Před pár dny jsme zažili dva násilné činy spojené se střelbou. To nejmenší, co můžeme udělat pro ty, koho se události bolestně dotkly, je nezvyšovat nervozitu a neprohlubovat trauma, které násilí zanechalo. Přejme si pokud možno klidný rok 2024, a tak oslavme jeho příchod v podobném duchu," stojí na facebookovém profilu města.

K výzvě se prostřednictvím sociální sítě vyjádřilo také vedení Příbrami. Byla nám zaslána prosba ministra vnitra o upuštění od konání silvestrovských a novoročních ohňostrojů. Je tak činěno v souvislosti s předvánočními událostmi spojenými se zběsilou střelbou a vražděním. Příbram měla svůj ohňostroj prvního prosince, na konec roku žádný plánovaný není. Starosta města se s obdobnou prosbou obrací i na občany, aby zvážili odpalování hlučných petard a světlic v rámci silvestrovského dne a Nového roku. I v našem městě jsou lidé, kteří byli svědky oněch šílených událostí v Praze, i v našem městě jsou lidé, kteří mohli ztratit někoho rukou psychopatického střelce. Právě hluk ohňostrojů může v citlivých jedincích vyvolat traumatizující reakce. Je to na zvážení každého z vás," vyzývá vedení města.

Rakušanova výzva ke zrušení ohňostrojů a oslav se zábavní pyrotechnikou se týká jak obcí, tak veřejnosti. „Obejděme se letos na Silvestra bez ohňostrojů a zábavní pyrotechniky. Požádal jsem o to dopisem všechny starosty a starostky, ale obracím se s osobní prosbou i na vás. Před pár dny jsme zažili dva násilné činy spojené se střelbou. To nejmenší, co můžeme udělat pro ty, koho se události bolestně dotkly, je nezvyšovat nervozitu a neprohlubovat trauma, které násilí zanechalo,“ uvedl na platformě X ministr vnitra Vít Rakušan.

O pyrotechnice informuje před Silvestrem také příbramská policie. Apeluje na nakupování v obchodech k tomu určených. Je důležité sledovat, zda jsou výrobky opatřeny značkou státní zkušebny, mají návod v českém jazyce a je na nich vyznačen datum spotřeby.

"Pyrotechniku je nutno používat na bezpečném místě, dodržovat základní zásady požární bezpečnosti a dávat pozor na zúčastněné osoby. Nadměrné požívání alkoholu velmi snižuje naši obezřetnost. Sebemenší chybička může mít při jejím používání katastrofální následky. Krásné okamžiky se pak mohou změnit během sekundy v bolest nebo dokonce životní tragédii," uvedla komisařka Monika Schindlová z příbramské policie.