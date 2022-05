Start a zázemí závodu bylo na louce pod židovským hřbitovem v Dobříši. „Máme připravené trasy pro mladé běžce od 10 do 18 let a pro dospělé. Délka je odstupňovaná od jednoho až po 5,4 kilometru. Ale to je vzdušnou čarou, ve skutečnosti se naběhá více,“ upřesnila jedna z organizátorek a zakládajících členek oddílu Jana Nová.

Akce, která se koná pravidelně každý rok, začala v 17 hodin a prakticky hned od první minuty po zahájení se začali objevovat první běžci. Všichni, kteří trasu správně proběhli a úspěšně navštívili všechna stanoviště, získali účastnické diplomy.

„Závodník přijde na start a dostane mapu s význačnými stanovišti. Buzolu má vlastní nebo si ji lze zapůjčit. Jakmile mapu dostane do ruky, zapne se mu startovní čas a může vyběhnout. Musí se ale rychle zorientovat, kde stojí, a poté správně vyběhnout na první bod, pak na druhý a tak dále. A na důkaz toho, že je navštívil, si do karty kleštičkami cvakne značku, která je pro každý bod jiná. Při závodech používáme elektronické čipy. Vítězí ten, kdo to absolvuje trasu v nejrychlejším čase,“ vysvětlila stručně pravidla Nová.

I když se spolek OK Dobříš převážně specializuje na orientační běh, věnuje se i dalším odvětvím tohoto outdoorového sportu, jako je například MTBO - Mountain Bike Orienteering - neboli orientační závod na horském kolem a v zimě je to pak lyžařský orientační běh. „Organizovaně děláme orientační závody. Dokonce jsme to naučili i školy, které to mají teď zařazené do tělocviku. Volnočasově zase rádi vyrážíme na vodu, běžky a děláme další sportovní aktivity,“ uzavřela Jana Nová.