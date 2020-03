V pátek zasedal krizový štáb města, kde se řešil společný postup jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému včetně možností, jak jednotlivé složky štábu mohou v nastalé situaci pomoci.

„Složky integrovaného systému dovybavují své jednotky potřebným materiálem. Oblastní nemocnice přijímá také mimořádná opatření. V rámci jednání krizového štábu jsme řešili možnost zřízení pevného odběrového místa, doposud jezdí nabírat vzorky záchranná služba. Nabídli jsme, že uvolníme prostory protialkoholní záchytné stanice, která splňuje veškeré požadavky na zřízení odběrového místa. Je absolutně izolována od jiných oddělení v areálu nemocnice, a to včetně vstupu. Bude-li potřeba, uvolníme záchytku v řádu jednotek hodin a odběrové místo začne fungovat,“ uvedl příbramský starosta Jan Konvalinka.

Na území města byla uzavřena všechna školní zařízení. Výjimku v pátek tvořila jen dětská skupina Zdravínek v příbramské nemocnici. „Mají tam svoje děti zaměstnanci, kteří by jinak nemohli do práce. Další opatření se budou řešit v pondělí 16. března,“ uvedl tiskový mluvčí nemocnice Martin Janota.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

S uzavřením základních škol se museli také vypořádat rodiče. Někteří museli narychlo řešit hlídání pro děti. „U nás obě babičky pracují ve školství. Takže to jde. Když jsou děti nemocné, tak máme ještě dědečka v důchodu,“ říká například Lenka Kvapilová Šmejkalová. Další rodiče využili možnost pracovat z domova, nebo se o hlídání starají starší sourozenci.

Objevují se i nabídky s pomocí na hlídání na sociálních sítích. „Vzhledem k situaci, která se teď děje, nabízím pomoc s hlídáním dětí. Nic za to nechci. Chápu, že rodiče nemají jinou možnost než chodit do práce, aby to tento měsíc zvládli a já mám teď volna dost a tak ráda pomůžu. Proto se na mě neváhejte obrátit, určitě to nějak vymyslíme,“ nabízí pomoc Sabina Dubská pro lidi ze Sedlčan a okolí.

S pomocnou rukou přicházejí i nejrůznější organizace. Spolek FIT Senior Příbram nabízí svým klientům pomoc například s nákupy. „V současné době máme okolo 250 klientů a ujistili jsme je, že se na nás mohou obrátit v případě, že potřebují pomoc s donáškou nákupů či léků. Věříme, že díky našemu osobnímu vztahu, budou mít k této pomoci důvěru. Je to malá kapka v moři potřebných, ale každá kapka se počítá. Senioři, zahoďte prosím svou ostýchavost a opravdu požádejte o pomoc, snažte se vyvarovat MHD a supermarketům,“ apeluje na členy spolku jeho zakladatelka Kristina Hovorková.