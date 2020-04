ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Co tato náhlá změna pro školu a její pedagogy i žáky znamenala a jak náročný byl přechod na online výuku, jsme si povídali s ředitelem školy Pavlem Kopeckým.

V současné době se ve škole učí online, jak jste spokojeni s tímto druhem vyučování?

S online výukou jsme začali prakticky od prvního dne, kdy jsme ještě nevěděli, jak dlouhá budou bezpečnostní opatření. Ale tušili jsme, že když se vláda rozhodla uzavřít školy, tak že to nebude jen na týden. Hodilo se nám, že jsme už využívali služeb Googlu a všichni žáci i učitelé měli svoje účty a emaily. A tak jsme je jejich prostřednictvím mohli pozvat do virtuálních učeben. Zadávání i odevzdávání prací tak může probíhat v jednotném prostředí. Neplatí to však pro první stupeň, kde je nutná pomoc rodičů. Zde učitelé pokračovali v už nastavených komunikačních kanálech. Obě strany se velmi rychle naučily používat nové technické prostředky. A stále se v tom zdokonalujeme.

Bylo náročné zajistit techniku pro online přenosy, nebo škola disponuje potřebným vybavením?

Nakoupili jsme nějaké kamery a došlo například k zapůjčení světel Ale díky nedávné celkové rekonstrukci školy a velké investici do technického vybavení školy jsme na tuto situaci byli dobře připraveni. Větší problém jsme tušili na straně žáků, respektive rodin, které například nemusely mít dostatečné datové připojení, což naštěstí rychle vyřešili mobilní operátoři poskytnutím dat. Pokud nebyl někdo dostatečně technicky vybavený, tak jim zapůjčujeme školní tablety, takže prakticky všichni žáci se mají možnost online výuky zúčastnit.

Jak se toto opatření dotkne klasického chodu vaší školy? Stačíte probrat veškerou látku?

To je otázka, na kterou v tuto chvíli nemám jasnou odpověď. Začínali jsme asi jako všechny školy opatrně, procvičujeme, prohlubujeme znalosti, protože výuka nové látky je samozřejmě těžká. Velký otazník byl také nad hodnocením. Nyní už víme, že musíme učit dál, že je potřeba, aby děti v režimu samostudia či podpořeni videohodinami se posouvaly dál. Současně pamatujeme na to, že situace je nejtěžší pro rodiny, kde rodiče pracují, mají více dětí… a stále hledáme cesty, jak je co nejméně zatěžovat a přesto aby se děti naučily něco nového. Určitě se tedy nevyhneme revizi toho, co je nejnutnější do prázdnin udělat.

Dá se na současné situaci najít i něco pozitivního?

Určitě. S tím jsme i k výuce přistoupili a tolik skloňovaná čtenářská gramotnost jako jedna ze základních gramotností pro studium vůbec, tak nyní dostala příležitost se plně rozvinout. Vybízel jsem i kolegy učitele k tomu, aby situaci uchopili, že je nutné naplno posilovat čtenářskou gramotnost, ke které distanční výuka přímo vybízí. Pevně věřím, že tato nová doba přinese dětem nové zkušenosti, které bychom v klasické výuce přehlíželi, nebo na ně nekladli takový důraz.