O pět metrů se sníží hladina vody v orlické přehradě během příštích tří týdnů. Od jara do léta se pak bude pohybovat na obvyklé úrovni, avšak plavební sezona skončí předčasně. A následovat bude další pokles; tentokrát ještě výraznější. Vynutí si to budování bezpečnostního přelivu u hráze.

Nádrž Orlík na Příbramsku. | Foto: Deník/Michal Bílek

Až o pět metrů by během příštích týdnů měla poklesnout hladina v přehradní nádrži Orlík. Upozornil na to státní podnik Povodí Vltavy oznámením, že s ohledem na dostatečný časový odstup od ukončení plavební sezony zahajuje z provozních důvodů snižování hladiny vody v nádrži. Ze současné úrovně 348,9 metru nad mořem výškového systému Balt po vyrovnání poklesne hladina až pod kótu 344 metry nad mořem. Pokud se výrazněji nezmění hydrologická situace – tedy jestliže nepřijdou vydatné deště – se s dosažením cílového stavu počítá do 15. listopadu.