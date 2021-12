Stavební práce na modernizaci výtahu, který je na hrázi od počátku 60. let, dokončil Metrostav už před rokem a půl. Došlo mimo jiné ke zvětšení kolejové dráhy výtahu na návodní straně hráze o 10 metrů do délky a o 3 metry do hloubky. To umožní provozovat výtah i za snížených stavů hladiny.