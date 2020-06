Orlíku přibyla voda, lodě projedou až do Budějovic

Zprávy ze středočeské hráze Orlíku potěšily i Českobudějovicko; konkrétně tamější lidi „od vody“ při pomezí s Píseckem. Právě na jihu Čech od soboty Povodí Vltavy zahájí provoz přes plavební komoru na vodním díle Kořensko, což přinese splavnost Vltavské vodní cesty v celém rozsahu: od Českých Budějovic až do Prahy. Umožní to příznivé zprávy z Příbramska, a to o vzestupu hladiny na Orlíku, který přinesly poslední deště zvedající hladiny všech přítoků do přehrady.

Vodní dílo Orlík 3.9. 2015. | Foto: Karel Hutr