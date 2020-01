Obyvatele příbramské osady Orlov už delší dobu trápí nevyhovující tlakové podmínky vodovodu a jeho časté poruchy. Zlepšit situaci by měla změnit úprava vodovodního řádu a výstavba automatické tlakové stanice. Radnice koncem loňského roku vybrala společnost 1.SčV, která má opravu vodovodu za cenu více jak 6 milionů korun realizovat.

Celá stavba by měla být hotová do sedmi měsíců od předání staveniště. Projekt počítá s výstavbou nové automatické tlakové stanice umístěné na pozemku na stávajícím vodovodním přivaděcím řadu z Obecnice. Technologie tlakové stanice bude umístěna do podzemní samonosné železobetonové šachty.