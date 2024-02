Deset lidí se v sobotu brzy ráno přiotrávilo v Příbrami oxidem uhelnatým. Všichni skončili v nemocnici. Podle policie k únik plynu došlo při přehoření z kotle na tuhá paliva.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Jiří Sejkora

V sobotu ráno zasahovali záchranáři v příbramské ulici Březnická. Důvodem byla otravu oxidem uhelnatým u celkem deseti osob. „Byl aktivován traumatologický plán, který jsme v 8:38 ukončili. Ošetřili jsme deset pacientů, kteří byli spontánně ventilující, to znamená, že nepotřebovali připojení na umělou plicní ventilaci. Umístili jsme je do barokomor v nemocnicích,“ potvrdil Deníku mluvčí středočeské záchranky Marek Hylebrant.

Sedm z pacientů bylo transportováno do nemocnice v Kladně, jeden do pražské nemocnice Na Homolce a dva na do příbramské nemocnice.

Podle středočeské policie došlo k úniku plynu při přehoření z kotle na tuhá paliva do vnitřních prostor bytového domu. „Budeme zjišťovat příčinu a okolnosti, zda nedošlo k trestné činnosti nebo zanedbání. Zřejmě budeme zahajovat úkony pro obecní ohrožení,“ uvedl mluvčí policie Pavel Truxa.