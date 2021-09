Nového ředitele bude mít od 15. září Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě. Na základě výsledků výběrového řízení, do něhož se přihlásilo šest uchazečů, krajští radní jmenovali do této funkce Vojtěcha Poláčka. V čele kulturní instituce provozované Středočeským krajem v areálu zámku, který společně se svým okolím světoznámému skladateli poskytoval inspiraci bezmála po čtvrt století, vystřídá Jarmilu Obermayerovou, kterou středočeští radní odvolali v červnu; vedením pak byl pověřen vedoucí oddělení kultury v rámci odboru kultury a památkové péče krajského úřadu Lukáš Halenkovský.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.