/FOTOGALERIE/ Oslavu kulatin připravil na sobotu 23. září Památník Karla Čapka na Strži neboli ve Staré Huti u Dobříše. Muzejní dům, ve který se proměnilo někdejší letní sídlo spisovatele Čapka a herečky Olgy Scheinpflugové obklopené lesy a rybníky, vznikl už před šesti desetiletími.

Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše (nebo také na Strži) slaví šedesátiny. Na snímku dnešní podoba památníku. | Foto: Památník Karla Čapka/René Volfík

Ohlédnutím za uplynulými šedesáti lety je výstava pod názvem To zvláštní místo, která potrvá nejméně do konce ledna. Představí rukopisy Čapka i jeho blízkých, které takto budou k vidění poprvé.

Premiérově uvede také nový dokumentární film Tajemství záběrů Čapkovy Strže. „Jde o snímek v režii Ondřeje Kepky o proměnách různých zajímavých zákoutí zahrady i domu,“ připomněl ředitel památníku Zdeněk Vacek. Chybět v sobotu nebude ani beseda s autorem.

Mezi Čapkovými příznivci, a to nejen detailními znalci jeho života, je dobře známo, že doživotní užívání vily ve Staré Huti dostali s manželkou Olgou jako svatební dar od ředitele dobříšských hutí Václava Palivce v roce 1935. I to, že si místo zamilovali a téměř všechen volný čas až do Čapkovy smrti na sklonku roku 1938 trávili právě zde. Méně se však ví, že v roce 1948 byl dům znárodněn.

Olze, která manžela přežila o třicet let, pak prakticky zůstávala k dispozici jen jedna místnost. Už v té době začala usilovat o vznik muzea. Podařilo se to však až v roce 1963, kdy ve vile vznikla první expozice.

Výjimečnost oslavy v sobotu podtrhne i stylová hudba z 20. až 30. let minulého století v podání skupiny Swing Session.