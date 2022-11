Programová pracovnice muzea Stanislava Moravcová Deníku upřesnila, že při příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii bude lešetický památník nabízet od devíti do šestnácti hodin prohlídky areálu někdejšího pracovního tábora pro odpůrce komunistického režimu. A zhlédnout je možné výstavu k 17. listopadu, jejíž podobu muzejníci inovovali. „Její první část přináší pohled do méně známé kapitoly našich moderních dějin a přiblíží likvidaci Vysoké školy báňské 17. listopadu 1939 nacistickými okupanty a odvlečení 16 jejích studentů do koncentračního tábora Sachsenhausen. Druhá část výstavy pojednává o událostech po 17. listopadu 1989 v Příbrami,“ uvedla Moravcová.

Na politické vězně vzpomínala nedaleko Příbrami i žena odsouzená za Šeřík

V rámci pietního aktu, který má začít hodinu po poledni, promluví i pamětnice událostí z let 1939, 1948 i 1989 a spoluzakladatelka Konfederace politických vězňů Libuše Musilová, která byla po únoru 1948 vězněna za svou činnost v protikomunistickém odboji. „Tehdejší studentka práv byla odsouzena v rámci procesu s protistátní skupinou označením Šeřík, ve kterém padly i tresty smrti,“ upozornil ředitel Velfl. Ona, která ze sedmi desítek spoluobžalovaných znala jediného spolužáka, muže, jenž skupinu vedl, dostala pětiletý trest (a rovné čtyři roky skutečně byla vězněna). Pak pracovala v dělnických profesích a později v prodejně pro kutily.

Čtvrteční program večer završí přehlídka současné kulturní produkce. Uskuteční se první část Festivalu Divadla Dagmar – což je tým z Karlových Varů, který patří na přehlídkách experimentálních divadel k oceňovaným souborům. „Od 19 hodin předvede hru Pánská jízda, od 20.30 představení s názvem Poslední večeře. Festival bude pokračovat i v pátek 18. listopadu – od 19 hodin se návštěvníci mohou těšit na scénické čtení s názvem Ženy ve tmě a od 20.30 na drama Vyhnání z ráje už proběhlo.“ informovala Moravcová.