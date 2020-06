ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

„Vyhlášení nouzového stavu kvůli koronaviru samozřejmě způsobilo úplné zastavení jakýchkoliv seskoků na všech letištích. Pro komerční drop zonu jako například letiště v Příbrami to pak znamenalo i úplné omezení příjmů pro všechny zdejší profesionální parašutisty, kteří jsou na tandemových seskocích se zahraničními klienty z velké části finančně závislí," přiblížil Roman Štengl.

„Ve chvíli, kdy došlo alespoň k částečným rozvolněním opatření, se pak pomalu začínalo se sportovními seskoky z malých, takzvaných ultralightových letadel, kde je jeden pilot a jeden parašutista. Na přelomu dubna a května pak byla vydána hygienická doporučení pro seskoky ve spolupráci s Úřadem civilního letectví, aby se mohl zahájit provoz z velkokapacitních letadel pro 12 až 18 osob na palubě včetně výcviku nových parašutistů a tandemových seskoků. Většina letišť pak postupně zahájila seskoky parašutistů během května,“ řekl.

„Před zahájením běžných seskoků se nám na začátku května povedlo uskutečnit unikátní seskok skupiny dvanácti parašutistů přímo na naše největší mezinárodní letiště v Ruzyni, a to poprvé po 65 letech,“ pochlubil se neobvyklým vrácením k provozu Roman Štengl.

Dále událost popsal: „Bylo to pojaté částečně jako oslava ukončování nouzového stavu, zčásti pak jako podpora aerolinek, letiště Václava Havla, letectví a parašutismu v těchto těžkých časech. Takový seskok je mimořádně náročný kvůli povolení přistání do bezpečnostní zóny letiště – k seskoku se musel vyjádřit Úřad civilního letectví, Řízení letového provozu, letiště Praha, bezpečnostní složky a další. Připravovali jsme to většinu dubna. Takový seskok by v běžném provozu letiště Ruzyně nebyl vůbec možný.“

Roman Štengl zároveň uvedl, že pro profesionální drop zónu, jako je například letiště Příbram, která funguje přes týden hlavně pro turisty, to v první řadě znamenalo omezit seskoky pouze na víkendy, a to převážně pro české klienty a sportovní skokany. „Jakmile se pak všechno vrátí k normálnímu režimu, počítáme, že zase začne letiště fungovat každý den. Během seskoků a odbavování klientů pak platí současná zvýšená hygienická opatření jako kdekoli jinde,“ přiblížil parašutista Štengl.

Dále pokračoval: „Jsou zde k dispozici dezinfekční prostředky či jednorázové rukavice. Snažíme se o rozestupy a přístup klientů do společných prostor je omezený. Také úklid a dezinfekce společných prostor po seskocích se provádí ve zvýšené míře. Kombinézy pro pasažéry se po použití dezinfikují, tandemoví instruktoři používají na seskoky celoobličejové přilby, rukavice a podobně.“

Podle příbramských parašutistů byl první seskokový provoz v Příbrami v polovině května po dvouměsíční pauze rozpačitý. Také panovaly obavy z reakcí klientů na zvýšená bezpečnostní opatření. Dále plánují akcí týkajících se seskoků z balonu. Jedna by se měla týkat tandemových seskoků a druhá hromadného seskoku parašutistů z asi deseti balonu. Některé další, jako seskoky nad pyramidami v Egyptě, které měli uskutečnit letos, se vzhledem ke zmíněné koronakrizi musely přeložit až na další rok.