Park v Dobříši je uzavřen, bude totiž modernizován

Dobříš /FOTOGALERIE/ - Od počátku listopadu nemohou návštěvníci dobříšského zámku, jenž je v majetku rodiny Colloredo-Mannsfeld, nakouknout do francouzského parku jinak, než přes zamčenou bránu. Odstartovaly totiž přípravy na jeho revitalizaci a byl uzavřen.

Podle předpokladů začnou stavební práce v únoru nebo březnu, nyní budou vyhlášena jednotlivá výběrová řízení na úprav parku. Cena celé modernizace je odhadnuta kolem 100 milionů korun bez DPH. Hotovo by mělo být do konce roku 2019. Do té doby bude dvouhektarový francouzský park uzavřen.

„Bude to hodně náročné, park bude uzavřen z důvodů bezpečnosti na staveništi, není tady úplně možné, aby se zastavily práce kvůli nějaké akci,“ vyjádřil se k situaci Pavel Krejcárek, ředitel zámku Dobříš.

Také prozradil, jak se projekt na revitalizaci parku postupně vyvíjel. „Projekt jsme spustili velice dávno, navázali jsme na náš původně plánovaný s pracovním názvem Krteček. To byl projekt ještě za života Zdeňka Milera, tvůrce Krtečka,“ uvedl.

V těchto plánech byla úprava poloviny oranžérie, dokonce už byl připravený projekt a vydáno stavební povolení. Potom ale zemřel pan Miler a projekt se zastavil.

„Tenhle projekt jsme udržovali stejně jako stavební povolení, doufali jsme, že se stane zázrak už pak, no a do toho přišla informace, je to už taky dva roky zpátky, že existuje dotační projekt IROP,“ dále vývoj situace popisuje Pavel Krejcárek.

Do té doby čerpali peníze na opravu z programu Záchrany architektonického dědictví v rámci programu ministerstva kultury. Program IROP z ministerstva pro místní rozvoj znamenal možnost získat na revitalizaci a opravu větší částku.

„Chytli jsme příležitost a měli nepatrnou výhodu, že jsme měli projekt. Ale to bylo málo. Projekt jsme předělali, místo půl oranžerie jsme ji zahrnuli celou,“ popisuje Krejcárek.

Se začátkem stavebních prací odstartuje kompletní generální oprava oranžérie, kde být na severní stěně proti zámku iluzivní malba s antickými výjevy. Bude se revitalizovat také celý vnitřek, kde je dnes v části skleník. Zeleň bude vytěsněna do jedné třetiny skleníku, ze dvou třetin vznikne multifunkční centrum pro rodiny s dětmi. Bude tu možné pořádat vernisáže, pořady pro děti a rodinné společenské akce.

V oranžérii nově vznikne ještě patro, čímž se získá více prostoru. Jako další se opraví střecha, sociální zařízení a rozvody.

Přímo ve francouzském parku se budou restaurovat sochy, obnoveny tří fontány, přičemž čtvrtá velká Fontána napájení Heliových koní u oranžérie je už několik let opravena.

Opraveny budou i dílny, které dnes slouží jako skladiště.

Pro fungování parku bude nezbytná také úplná obnova závlahového systému. „Jsou tam prvky, které jsou staré i sedmdesát let,“ říká o zprovoznění závlahy Krejcárek.

Nutná je oprava všech opěrných stěn parku. „Je to nebezpečné pro návštěvníky, protože když si někdo stoupne na okraj, může se to s ním utrhnout. Technickým oříškem bude oprava dlouhé stěny kolem parku, kde je vzrostlá kaštanová alej. Vše je ale vyřešené s úřady. Je připraven postup, jak se to bude provádět,“ říká o nutnosti a postupu oprav ředitel Pavel Krejcárek.

Jako o dalším projektu se uvažuje o revitalizaci anglického parku, kde některé dílčí úpravy již byly provedeny. A připravují se další.