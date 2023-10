V Dobříši otevřeli nové muzeum. V srdci města tak ožívá jeho bohatá historie

Příbramští zastupitelé v září schválili, že připlatí. Na říjnovém zasedání ale couvli: jednomyslně odhlasovali revokaci zářijového usnesení – čili nic navíc nedají. Učinili tak s vědomím, že pokud se zhotovitel rozhodne poslat věc k soudu (a je otázkou, zda to udělá), rozhodnutí nelze předjímat. Je možné, že by město nemuselo připlácet nic – ale třeba i to, že by ho soud zavázal uhradit podstatně vyšší částku než necelých šest milionů schválených v září.

Zdroj: Milan Holakovský

Toho si zastupitelé byli vědomi; před hlasováním to zaznělo opakovaně. Byť se to možná poněkud utápělo v obsáhlých debatách, které někdy zabrousily do právních teorií, jindy sklouzly k osobním invektivám.

Schválení milionů navíc vzali zpět

V souvislosti s tím, kolik má město připlatit v důsledku inflace a nárůstu cen materiálů, padaly různé částky. Jednání mohla pro laické pozorovatele připomínat dohadování na trhu. Suma se postupně snižovala, nicméně ne každému se to tak muselo jevit. Zmatky umocnilo, když někdo hovořil o částce bez daně z přidané hodnoty (což je u veřejných zakázek běžné), zatímco jiní ji přičetli, tedy vyčíslili, o kolik peněz by město reálně přišlo.

Nakonec zastupitelé v září odsouhlasili, že k vysoutěžené ceně město přidá 5,95 milionu. Dospěli k tomu úvahou, že jestliže se požadavek stavební společnosti zastavil na částce 11,9 milionu, mohlo by být považováno za férové řešení, když se o ni v nynější těžké době podělí Metrostav coby zhotovitel a město jakožto zadavatel.

Kritici, jak z řad části opozice v zastupitelstvu, tak z veřejnosti, však hovořili o daru, jehož poskytnutí není ničím opodstatněné. A vyjadřovali pochybnosti, zda toto rozhodnutí bylo provázeno postupem s péčí řádného hospodáře.

Dojde na soud? Nedávno schválené zdražení parkovacího domu zastupitelé odmítli

Právě slova o péči řádného hospodáře a především obava, že pokud by k tomu dal někdo podnět, mohla by pro zastupitele hlasující pro navýšení ceny mít i soudní dohru, vedla podle slov starosty Jana Konvalinky (ANO) k rozhodnutí zářijové rozhodnutí zrušit. To s velkou naléhavostí prosazoval nepřehlédnutelný zástupce opozice Václav Dvořák (Spojenci) a jako nejschůdnější řešení z pohledu konkrétních zastupitelů podpořil i radní Ivan Fuksa (ODS). Právě k jeho návrhu se nakonec přiklonili všichni.

Souvislosti Konvalinka naznačil na středeční tiskové konferenci vedení města. „Je možné, že by to pro zastupitele mohlo mít nepříjemnou soudní dohru. Že by se řešilo, zda postupovali s péčí řádného hospodáře,“ konstatoval starosta.

Může dojít i na soudní tahanice

Třeba zkušenosti z Prahy ukazují, že tyto obavy vůbec nejsou liché – a že i soudní tahanice pak mohou být značně rozvleklé a zatěžující. A pokud se to Metrostavu nebude líbit? Může dojít na soud. A ať už by to pak dopadlo jakkoli, půjde o verdikt soudu – čili Fuksovými slovy budou mít zastupitelé „chráněný zadek“ - doslova radní zmínil „oplechovanou pr.el“.

Jak na změnu v přístupu města bude reagovat Metrostav, není zatím jasné. Deníku to sdělil jeho mluvčí Radim Mana. „Z důvodu toho, že se jedná o poměrně čerstvé a dosti překvapivé informace, jsme nyní teprve na začátku zvažovaní našich dalších možných kroků,“ konstatoval. Nezastírá přitm, že se změnou příbramského rozhodnutí manažeři Metrostavu nepočítali. „V tuto chvíli proto nechceme cokoli předjímat a konkretizovat, je to opravdu velmi předčasné,“ nechává firma otevřené všechny možnosti.